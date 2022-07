Aziatische beurzen lager na tegenvallend nieuws Apple

De Aziatische leveranciers van Apple lieten een gemengd beeld zien. Het Taiwanese Foxconn, dat onder meer de iPhone en de Mac maakt voor Apple, daalde 0,2 procent. In Seoul zakte Samsung Electronics 1,9 procent en in Tokio won Murata Manufacturing 0,4 procent.

De Chinese beurzen bleven in de greep van de zorgen over het aantal coronabesmettingen in het land. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,2 procent. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba zakte 3 procent, terwijl internet- en gamesbedrijf Tencent het verlies beperkt hield tot 0,2 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent.

SoftBank

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, klom de Nikkei 0,7 procent. Techinvesteerder SoftBank steeg 1,2 procent. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dat het bedrijf zijn plannen voor een beursgang van chipontwikkelaar Arm in Londen heeft gepauzeerd vanwege de politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,7 procent. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Australische centrale bank bleek dat de rente volgens de centrale bankiers nog altijd zeer laag is gezien de krappe arbeidsmarkt en de hoge inflatie in het land. De rente in Australië werd eerder deze maand met een half procentpunt verhoogd en zal naar verwachting verder worden opgeschroefd.