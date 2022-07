FT: Nancy Pelosi gaat in augustus naar Taiwan

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zal in augustus naar Taiwan afreizen. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het zou het eerste bezoek van een Huisvoorzitter aan het Aziatische eiland in 25 jaar zijn.

Pelosi wil met haar bezoek steun aan Taipei laten zien, nu de regio onder toenemende druk van China staat. Beijing beschouwt Taiwan als afvallige provincie. Pelosi was in april al van plan naar Taiwan te reizen, maar kreeg toen corona en moest afzeggen. Destijds waarschuwde China dat een bezoek van Pelosi aan Taiwan tot strenge tegenmaatregelen zou leiden.

Volgens anonieme bronnen heeft het Witte Huis zorgen geuit over het geplande bezoek, schrijft de krant. Volgens twee bronnen was het bezoek van Pelosi in april beter te rechtvaardigen, omdat toen de oorlog in Oekraïne net begonnen was. De Amerikaanse president Joe Biden stuurde toen ook een aantal hooggeplaatste ambtenaren naar Taiwan.

De reis naar Taiwan is volgens de krant onderdeel van een Aziatische reis waarbij Pelosi ook Japan, Singapore, Indonesië en Maleisië aandoet.