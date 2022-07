Blik op verlies klanten bij streamingdienst Netflix

Streamingdienst Netflix komt dinsdag na het slot van de beurshandel in New York met cijfers over het tweede kwartaal naar buiten. Daarbij zal vooral worden gekeken naar het verlies van klanten bij Netflix. In april maakte de onderneming bekend dat het in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds 2011 minder betalende abonnees had. Voor het tweede kwartaal gaf Netflix toen aan op een verlies van nog eens 2 miljoen abonnees te rekenen.

Analisten en beleggers zullen dan ook scherp letten op de hoeveelheid klanten die het Amerikaanse bedrijf in de afgelopen periode is kwijtgeraakt. Ook zal worden gekeken naar de verwachtingen voor de komende tijd. Netflix profiteerde tijdens de coronapandemie en de lockdowns nog erg sterk van mensen die thuis vertier zochten. Maar nu de pandemie grotendeels achter de rug is, gaan mensen weer vaker buiten de deur en zeggen ze daarom hun abonnement op. Ook kunnen de hoge inflatie en vrees voor een economische recessie ervoor zorgen dat mensen geld willen besparen door het lidmaatschap van Netflix te annuleren. Daarnaast kampt Netflix met toenemende concurrentie van bijvoorbeeld Disney+, HBO Max en Amazon Prime.

Ook het delen van accounts door gebruikers is een hoofdpijndossier voor het bedrijf uit Californië. Netflix is van plan dat delen van accounts aan banden te leggen. Het bedrijf kondigde onlangs verder nog aan voor de aangekondigde goedkopere abonnementsvorm met reclame in zee te gaan met Microsoft. Daarnaast is Netflix bezig banen te schrappen om zo de kosten te drukken.

Op Wall Street is het aandeel Netflix dit jaar al ongeveer 70 procent minder waard geworden door de teleurstelling bij beleggers over het verlies van abonnees. Daardoor gingen tientallen miljarden dollars aan beurswaarde in rook op.