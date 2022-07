Voorschoten en Wolfheze vangen statushouders op

Ongeveer 200 statushouders kunnen binnenkort het asielzoekerscentrum verlaten. Ze worden tijdelijk opgevangen in Voorschoten (Zuid-Holland) en Wolfheze (Gelderland), totdat ze ergens in Nederland naar een woning kunnen verhuizen. In de asielzoekerscentra kunnen dan plekken vrijkomen voor nieuwe asielzoekers, zodat de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel minder wordt.

Voorschoten wil ‘op korte termijn’ 120 statushouders en nareizigers opvangen in het Van der Valk-hotel De Gouden Leeuw. Daar kunnen ze maximaal zes maanden blijven, totdat ze een woning hebben. Volgens de gemeente verhuizen de eerste statushouders ‘binnenkort’ naar het hotel.

De Gelderse gemeente Renkum biedt ongeveer zestig statushouders een tijdelijk onderkomen in het dorp Wolfheze. Ze kunnen een plek krijgen in leegstaande woningen op het terrein van de ggz-instelling Pro Persona. In de herfst kunnen de eerste waarschijnlijk daarnaartoe verhuizen.

Erkenning

Statushouders hebben al te horen gekregen dat ze erkend worden als vluchtelingen. Hun asielaanvraag is goedgekeurd en ze mogen in Nederland blijven, maar door de woningnood is er vaak geen plek voor ze om naar te verhuizen. Daardoor loopt de asielopvang vast. In de asielzoekerscentra zitten waarschijnlijk ongeveer 14.000 statushouders te wachten op een woning.

De gemeente Utrecht kondigde vorige week aan dat statushouders tijdelijk voorrang krijgen bij het verstrekken van een woning. Zes weken lang gaan de meeste sociale huurwoningen die vrijkomen naar statushouders. Utrecht wil dit jaar nog 490 statushouders aan een huis helpen. In het Overijsselse dorp Schalkhaar komen tijdelijke woningen voor 150 statushouders. Die worden neergezet op het terrein van het asielzoekerscentrum.