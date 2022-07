Tweehonderd vervolgingen voor oorlogskritiek in Rusland

Sinds het begin van de oorlog zijn de Russische autoriteiten tweehonderd zaken begonnen tegen critici van de Russische aanval op Oekraïne, meldt een mensenrechtenactivist. De meeste strafrechtelijke procedures werden gebaseerd op de onlangs aangenomen omstreden wet die ‘kwaadspreken’ over het Russische leger verbiedt.

Volgens de Russische mensenrechtenadvocaat Pavel Tsjikov gebruiken onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en de geheime dienst FSB allerlei paragrafen om protesten tegen de oorlog in Rusland op straat en op internet te onderdrukken. De drie meest voorkomende beschuldigingen zijn vermeende valse berichten over de inzet van de Russische strijdkrachten, vandalisme en telefoonterreur.

De eerste oppositiefiguur in Rusland die werd veroordeeld onder de nieuwe wet was de lokale politicus Aleksej Gorinov uit Moskou, die begin juli tot zeven jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. De autoriteiten openden ook een procedure tegen de bekende liberale oppositiepoliticus Ilja Jasjin wegens het in diskrediet brengen van het leger. Hij riskeert tot tien jaar gevangenisstraf.

De machthebbers in het Kremlin noemen de aanval op het buurland geen oorlog, maar een ‘speciale militaire operatie’ om Oekraïne te ‘denazificeren’ en ‘demilitariseren’ en om de pro-Russische regio’s Donetsk en Loehansk te ‘bevrijden’. Rusland heeft die twee streken al erkend als onafhankelijk. Volgens Moskou begaat het Russische leger geen oorlogsmisdaden.