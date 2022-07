Streamingsdiensten moeten investeren in Nederlandse producties

Grote streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland moeten gaan investeren in Nederlandse series, films of documentaires. Als een wet van staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wordt aangenomen, gaan de diensten hier jaarlijks 4,5 procent van hun Nederlandse jaaromzet in steken. De regel geldt alleen voor streamers die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken.

Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2023 ingaat, maar dat hij voor de diensten pas vanaf 2024 gaat gelden, aldus een woordvoerder. Het volgend jaar wordt dan gebruikt om te meten hoeveel omzet de bedrijven maken.

Met de wet wil Uslu ervoor zorgen dat Nederlandse films en series blijven bestaan en zichtbaarder worden. Dat streamen steeds populairder wordt ‘mag niet ten koste gaan van Nederlandse verhalen’, vindt de staatssecretaris.

Producties zijn Nederlands als het scenario overwegend in het Nederlands of Fries is geschreven of personages voornamelijk die talen spreken. Ook scenario’s die zijn gebaseerd op een origineel Nederlands of Fries werk of die verband houden met de Nederlandse cultuur of geschiedenis komen in aanmerking.

Het is niet uniek dat streamingdiensten moeten investeren in de nationale markt van een land waar ze actief zijn. In bijvoorbeeld Frankrijk, België, Spanje en Griekenland gelden soortgelijke regels.