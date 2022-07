Chinese president wil Europese topleiders ontmoeten

De ontmoeting met president Xi zou in november in de Chinese hoofdstad Beijing zijn, meldt de South China Morning Post vanuit Brussel. Alle vier moeten nog beslissen of ze de uitnodiging accepteren. Draghi verkeert in een politieke crisis.

Het zou de eerste keer voor West-Europese leiders zijn na een gedwongen onderbreking door de coronamaatregelen. De voorgestelde datum is ook direct na het twintigste congres van de allleenheersende communistische partij van China, wat indirect bevestigt dat Xi een derde termijn als president zal krijgen, aldus de krant.