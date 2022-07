Organisaties roepen op tot vrijgave Oekraïens graan

De organisaties stellen dat de combinatie van de coronacrisis, de verstoring van internationale leveringsketens en de oorlog in Oekraïne de wereldmarkten voor voedsel, brandstof en kunstmest danig hebben verstoord. Deze situatie wordt verergerd doordat zo’n 25 landen de export van voedsel aan banden hebben gelegd vanwege de hoge voedselprijzen. Volgens de organisaties verkeren nu wereldwijd 345 miljoen mensen in 82 landen in acute voedselonzekerheid.

Landen kunnen deze mensen helpen door hun voedselvoorraden, die de afgelopen jaren steeds verder zijn toegenomen, deels vrij te geven. Ook moeten landen zowel de armen binnen hun eigen grenzen als ook de armere landen bijstaan om een grote voedselcrisis te voorkomen. Dat laatste kan door voldoende geld en voedsel aan het WFP te schenken.

Tenslotte is het belangrijk om te investeren in landbouw die de klimaatverandering kan weerstaan, aldus de vijf organisaties. Daarmee kunnen boeren ook als het warmer of droger wordt voor voedsel blijven zorgen. Dat kan bijvoorbeeld ook door gekoelde opslagmogelijkheden aan te leggen.