Kinderopvanglocaties eerder dicht vanwege hitte

Diverse kinderopvangorganisaties hebben vanwege de hitte besloten maandag en dinsdag eerder dicht te gaan vanwege de hitte. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zegt daar ‘veel signalen’ over te hebben gekregen. ‘Voor ouders natuurlijk een erg vervelend bericht, zeker wanneer zij ook al te maken hebben met sluitingen als gevolg van personeelstekort’, aldus de organisatie. Die trekt in twijfel of dit wel een kwestie van overmacht is.