Polen naar koppositie in NAVO met defensie-uitgaven

Na de Russische invasie in Oekraïne streeft buurland Polen wat betreft zijn defensie-uitgaven naar de koppositie binnen het NAVO-bondgenootschap. De Poolse regering overweegt 5 procent van het nationaal inkomen te gaan uitgeven aan verdediging. Dat is veel meer dan elk ander lid van de westerse defensie-alliantie, melden Poolse media.

Voorzitter Jarosław Kaczynski van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid zei tijdens een toespraak in de stad Plock dat binnenkort 3 procent wordt gehaald, en dat dat op termijn 5 procent moet worden ‘zodat Rusland ons niet zal aanvallen’. Kaczynski, die wordt beschouwd als de leider van het Oost-Europese land, benadrukte dat ‘onze bondgenoten’ Polen zullen helpen, ‘maar alleen als we in staat zijn om onszelf te verdedigen.’ Eerder dit jaar was al besloten de omvang van de Poolse strijdkrachten ruim te verdubbelen.

Griekenland besteedde vorig jaar 3,82 procent van het nationaal inkomen aan verdediging, de Verenigde Staten 3,52 procent, volgens voorlopige cijfers. De NAVO-staten kwamen ooit een norm van 2 procent overeen, die bijvoorbeeld door Nederland nog niet wordt gehaald. De Russische agressie doet de investeringen in defensie stijgen.