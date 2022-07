Omroepen: dinsdag zelfde programmering Vierdaagse, andere inhoud

De Nijmeegse Vierdaagse zou eigenlijk dinsdag starten, maar vanwege de verwachte hitte is ervoor gekozen deze dag te annuleren. De nu driedaagse wandeltocht vindt van woensdag tot en met vrijdag plaats.

De KRO-NCRV heeft besloten Het gevoel van de Vierdaagse, het programma waarin Fons de Poel verslag doet van het wandelevenement, dinsdag gewoon uit te zenden. Wel wordt de inhoud gewijzigd, net als bij Omroep Gelderland. ‘We doen drie dagen verslag van de loopdag en doen morgen een terugblik en een vooruitblik’, meldt een woordvoerster. De wijziging van de Vierdaagse heeft geen invloed op de uitzendtijd of -duur. ‘Dinsdag zal er bijvoorbeeld even teruggeblikt worden op de persconferentie en blikken we vooruit op wat we kunnen verwachten.’

Andere insteek

Omroep Gelderland, die zoals gewoonlijk veel aandacht besteedt aan de wandeltocht, heeft ervoor gekozen de programmering dinsdag gewoon in stand te houden. ‘We hebben evenveel mensen op pad, alleen moeten we een andere insteek bedenken.’ Zo gaan de verslaggevers langs bij horeca-ondernemers, die dinsdag veel bezoekers en dus inkomsten mislopen door het besluit. ‘We moeten naar andere verhalen op zoek.’

Ook het 4Daagse Journaal wordt gewoon van maandag tot en met vrijdag uitgezonden op TV Gelderland. Wel is ervoor gekozen om dinsdag niet vanaf het Vierdaagseplein radio te maken. ‘Daarvoor vinden we het te heet.’ Bovendien is er ‘minder reuring’ op het plein, doordat de Vierdaagse pas een dag later begint. ‘Daarvoor ben je toch op locatie.’

NPO Radio 2 zou al vanaf dinsdagochtend aandacht besteden aan de Nijmeegse Vierdaagse in de ochtendshow Jan-Willem Start Op. Maar omdat de Vierdaagse dinsdag is afgelast, wordt deze dag een reguliere uitzending van het programma gemaakt vanuit Hilversum. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte lopen vanaf woensdag mee met de Vierdaagse, in plaats van vanaf dinsdag, en doen live verslag. Ook radio-dj Frank van ‘t Hof, die de hele Vierdaagse gaat meelopen, begint een dag later. Hij zal eveneens live verslag doen.