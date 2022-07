Poetin bespreekt Oekraïense graanexport met Erdogan

Turkije meldde vorige week dat militaire delegaties van Oekraïne en Rusland in Istanbul overeenstemming hebben bereikt over veilige exportroutes van Oekraïens graan over zee. Oekraïne kan een enorme hoeveelheid tarwe, maïs en zonnebloemolie het land niet uitkrijgen vanwege Russische blokkades van havens aan de Zwarte Zee.

Hoewel er nog het nodige werk moest worden verricht, zou er deze week na een nieuwe ontmoeting een akkoord worden getekend. VN-topman Antonio Guterres sprak van een ‘sprankje hoop’.

Het is de bedoeling dat de oorlogvoerende partijen gezamenlijk controles gaan uitvoeren in havens en dat Rusland, Oekraïne en de VN een coördinatiecentrum opzetten om de veiligheid van de scheepsroutes te garanderen. De Duitse landbouwminister Cem Özdemir gelooft echter niet dat een akkoord ophanden is. ‘Iedereen die nog geloof hecht aan het woord van Poetin, kan ook in de kerstman of de paashaas geloven’, zei hij in Brussel.

Poetin en Erdogan spreken ook met de Iraanse president Ebrahim Raisi over onder meer de crisis in Syrië, waar hun drie landen militair actief zijn.