Bij een grote brand in Venlo hebben de hulpdiensten winkels ontruimd. De brand woedt volgens een woordvoerder van de brandweer in een garagebox bij een woning aan de Burgemeester Coenegrachtstraat in de Limburgse stad.

De brand brak rond 14.15 uur door nog onbekende oorzaak uit. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Het gaat inmiddels om een grote brand. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.