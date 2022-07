VWS zwijgt over onbereidheid om mondkapjesdealstukken te delen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijft erbij dat stukken die de Volkskrant heeft opgevraagd niet zo snel te publiceren zijn als de rechter had opgedragen. Het ministerie wil bepaalde documenten alleen openbaar maken volgens de eigen planning, al ging de rechter daar niet mee akkoord, meldt de krant. Het ministerie bevestigt in een reactie aan de eigen werkwijze vast te houden, maar wil verder niet reageren.

De Volkskrant had stukken opgevraagd over WhatsApp-berichten, e-mails en andere communicatie over de mondkapjesdeal die werd gesloten met het bedrijf van opiniemaker Sywert van Lienden. De rechter oordeelde in januari dat die stukken binnen vier werken verstrekt moesten worden, maar daar was het ministerie het niet mee eens.Toch besloot het ministerie na een maandenlange juridische strijd donderdag niet verder te procederen, maar gewoon de dwangsom te betalen, aldus de Volkskrant.

Het ministerie wil vragen over de kwestie maandag nauwelijks beantwoorden en stuurt alleen een korte schriftelijke verklaring. Daarin staat dat inderdaad besloten is om de informatie waar de Volkskrant om had gevraagd pas in augustus openbaar te maken, zo’n half

jaar later dan de rechter volgens de krant had opgedragen.

Het ministerie zegt de stukken in stappen naar buiten te brengen vanwege de ‘(zeer) grote hoeveelheden documenten’ die zijn opgevraagd rond de coronacrisis. Dat de rechter daar al rekening mee had gehouden en toch vond dat deze specifieke documenten sneller naar buiten gebracht moeten worden dan het ministerie aanvankelijk van plan was, laat het departement onweersproken.

Het ministerie wil ook niets zeggen op vragen over het besluit om de zaak niet verder voor de rechter uit te vechten. De Volkskrant meldt dat de dwangsom die VWS door deze werkwijze moet betalen al is opgelopen tot 15.000 euro.