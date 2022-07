Meer zakenreizigers voor Eurostar door problemen luchthavens

Volgens Eurostar is het aantal zakelijke klanten gestegen tot 70 procent van het niveau van voor de coronapandemie, terwijl nog steeds slechts 75 procent van de dienstregeling van 2019 wordt uitgevoerd. Het herstel van zakenreizen tussen Londen en Parijs was het sterkst bij Franse en Amerikaanse bedrijven. Daarbij jagen de bank-, luxe- en consultancysectoren de zakenreismarkt aan.

‘Het aantal zakenreizen is in 2022 sneller hervat dan we hadden verwacht, zeker als je bedenkt dat we nog steeds maar aan ongeveer driekwart van onze dienstregeling van voor de pandemie zitten’, zei commercieel directeur François Le Doze. Ook voor de periode na de zomer is Le Doze optimistisch, aangezien september traditioneel een drukke maand is voor zakenreizen.

Ecologische voetafdruk verkleinen

Maatregelen van bedrijven om de ecologische voetafdruk te verkleinen leiden ook tot meer treinreizigers. In het beleid voor zakenreizen staat in veel organisaties duurzaamheid nu centraal. Dit jaar verplichten meer dan 20 procent van de zakelijke klanten van Eurostar hun werknemers om met de trein te reizen wanneer dit een haalbare optie is. Ook verklaarde meer dan de helft van de reizigers dat het gebruik van duurzame reismogelijkheden nu belangrijker is dan voor de pandemie.

‘We zijn vastbesloten om met de spoorwegindustrie samen te werken om onze dienstregelingen en verbindingen verder te optimaliseren, zodat het voor meer passagiers gemakkelijker wordt om de trein te verkiezen boven het vliegtuig’, aldus Le Doze.

Onlangs kondigde Eurostar een vierde rechtstreekse treindienst aan op zijn populaire route tussen Amsterdam en Londen. Volgens een woordvoerster kan Eurostar gemakkelijk meer treinen vullen op basis van de huidige vraag, maar worden de diensten geleidelijk uitgebreid om dezelfde problemen te voorkomen als waarmee de luchtvaart kampt.