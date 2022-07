EU koopt nog eens ruim 50.000 vaccins tegen apenpokken

De Europese Unie heeft 54.530 extra doses van een vaccin tegen het apenpokkenvirus ingekocht. Lidstaten die ze nodig hebben kunnen zich in Brussel melden. Er zijn volgens de Europese Commissie nu 7000 gerapporteerde gevallen van de ziekte in de EU, maar het vaccin is vrij schaars.

Eerder kocht de EU al bijna 110.000 vaccins tegen de apenpokken in. Zes lidstaten hebben inmiddels aanspraak gemaakt op 25.000 doses, waaronder Duitsland, Spanje en België. In Nederland is vooralsnog voldoende voorraad.

Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) zegt bezorgd te zijn over het snelgroeiend aantal apenpokkengevallen in de EU. ‘We hebben nu meer dan 7000 gevallen in de EU, een toename van bijna 50 procent sinds een week geleden. We hebben daar snel op gereageerd door doses zeker te stellen.’ Het gaat om vaccins van het Deense bedrijf Bavarian Nordic.