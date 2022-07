AEX zet herstel voort door afnemende rentezorgen

Op de aandelenmarkten werd verder uitgekeken naar het begin van het cijferseizoen later deze week en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. De ECB zal dan verwachting voor het eerst in ruim tien jaar de rente verhogen. Ook wordt de politieke crisis in Italië scherp in de gaten gehouden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent hoger op 681,10 punten. Vrijdag won de graadmeter 1,9 procent. De MidKap steeg 1,5 procent tot 902,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,3 procent.

Shell

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grote winnaar in de AEX met een winst van dik 7 procent. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door een waarschuwing van de Britse maaltijdbezorger Deliveroo. Dat bedrijf sprak van tegenwind op de consumentenmarkt en ziet de transactiewaarde van zijn bestellingen teruglopen. Het aandeel klom desondanks dik 4 procent in Londen.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van een herstel van de olieprijzen en steeg 3,8 procent. Besi was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Het chipbedrijf kampte met een adviesverlaging door Oddo BHF en zakte ruim 2 procent.

SAS

ASMI verloor 0,2 procent. De chipleverancier koopt het Italiaanse siliciumbedrijf LPE dat zich met zijn productiewerk richt op de snelgroeiende industrie voor elektrische voertuigen. In de MidKap klom Arcadis 2 procent. Het advies- en ingenieursbureau wil het Canadese IBI Group overnemen voor omgerekend 664 miljoen euro. Technologiegroep TKH zakte 1,7 procent na een adviesverlaging door analisten van Oddo BHF.

SAS maakte een koerssprong van 15 procent. De stakende piloten van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij gaan maandag weer praten over hun looneisen. De piloten zijn al sinds 4 juli aan het staken en SAS heeft gezegd dat die actie het voortbestaan van de maatschappij bedreigt. In Londen won Haleon 1,4 procent. Het was de eerste beursdag van de consumententak van GlaxoSmithKline (plus 2,6 procent) die door de farmaceut op eigen benen werd gezet.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 99,49 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 103,34 dollar per vat. De euro was 1,0150 dollar waard, tegen 1,0094 dollar op vrijdag.