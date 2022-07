Oekraïense topfunctionarissen niet ontslagen maar geschorst

Zelenski maakte zondag bekend dat de twee uit hun functie waren ontheven, omdat meer dan zestig van hun functionarissen in door Rusland bezet gebied Oekraïne zouden tegenwerken. Op de vraag of ze na het onderzoek weer hun werk kunnen oppakken, antwoordde Zelenski’s medewerker dat hij zich kan voorstellen dat dit mogelijk is.

Bakanov is een vertrouweling van Zelenski en is sinds 2019 het hoofd van de geheime dienst. Venediktova leidt het onderzoek naar meer dan 18.000 zaken van vermeende oorlogsmisdaden. Ze was afgelopen week nog in Den Haag voor een conferentie over de vervolging voor in Oekraïne begane oorlogsmisdaden.