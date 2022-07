Duitse minister: klimaatverandering grootste veiligheidsprobleem

Klimaatverandering is nu het ‘grootste veiligheidsprobleem voor alle mensen op deze wereld’. Met die waarschuwende woorden opende de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annelena Baerbock een klimaatbijeenkomst in Berlijn. De zogeheten Petersberg Climate Dialogue wordt maandag en dinsdag gehouden ter voorbereiding op de volgende VN-klimaattop. Die staat op de agenda voor november en wordt gehouden in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.