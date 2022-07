Nieuwe evacuaties bij bosbrand in Gironde

Zaterdag werden ten westen van een brandhaard twee dorpen geëvacueerd. Maar de windrichting verandert vaak en sinds de nacht van zondag op maandag komt de wind uit het westen, waardoor de brand naar het oosten oprukt. De drie gemeenten liggen ten oosten van de natuurbrand.

‘De evacuaties moeten telkens worden aangepast (aan de wind)’, aldus een brandbestrijder. De brand heeft al 100 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer ziet vooral door de wind en de hoge temperaturen van tussen de 40 en 45 graden nog geen kans het vuur de baas te worden.

In Gironde woeden twee grote bosbranden, die bij Landiras en westelijker aan de kust bij Archachon. Meer dan 14.000 hectare bos is in vlammen opgegaan, Er zijn al 16.000 mensen geëvacueerd, onder wie 6000 kampeerders aan het strand. Circa 1700 brandbestrijders gesteund door negen blusvliegtuigen proberen de brand onder controle te krijgen.