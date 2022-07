Indonesië wil ruimere Afrikaanse vertegenwoordiging bij G20-top

Indonesië wil als gastheer van de G20-top de Afrikaanse Unie uitnodigen wanneer de leiders van de grootste economieën ter wereld in november bijeenkomen in Bali. Dat heeft president Joko Widodo zondag gezegd tijdens een ontmoeting met directeur van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva.

Indonesië wil er daarmee voor zorgen dat het continent beter vertegenwoordigd wordt in belangrijke vergaderingen. De stijgende kosten van granen en kunstmest door de oorlog in Oekraïne hebben de hongercrisis in landen als Ethiopië, Kenia en Somalië namelijk verslechterd en landen als Ghana en Zambia hebben bij het IMF aangeklopt voor hulp bij de aflossing van hun schulden. Gastland Indonesië vreest catastrofale gevolgen voor de armere landen als de G20-leiders niet ingrijpen.

De Afrikaanse Unie bestaat uit 55 staten met een gezamenlijk bruto binnenlands product van meer dan 2 biljoen dollar. De unie zou daarmee in de top 10 staan van grootste economieën ter wereld. Zuid-Afrika is echter het enige G20-lid van het continent.

Geen gezamenlijke slotverklaring

Afgelopen weekeinde kwamen de ministers van Financiën en de leiders van centrale banken van de G20-landen bijeen in Bali om te praten over de sterk gestegen voedsel- en energieprijzen. Hoewel de groep het eens was over de noodzaak om de verergerende voedselcrisis aan te pakken bleef een gezamenlijke slotverklaring uit vanwege de verdeeldheid over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

De westerse landen hebben strenge sancties tegen Rusland uitgevaardigd, omdat ze Moskou beschuldigen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Rusland, dat als G20-lid ook aanwezig was op de top, ontkende deze aantijgingen. Andere G20-landen, waaronder China, India en Zuid-Afrika, hebben zich in hun reactie terughoudender opgesteld.