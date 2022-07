Britten zetten zich schrap voor nieuw warmterecord

Het huidige warmterecord van het Verenigd Koninkrijk staat op 38,7 graden. Deze temperatuur werd op 25 juli 2019 gemeten in de Engelse plaats Cambridge. De kans dat het maandag of dinsdag warmer wordt dan toen, is volgens de meteorologische dienst Met Office groot. De hoogste temperaturen worden verwacht in Londen.

Met Office waarschuwt de steden Londen, Birmingham, Manchester, Cambridge en York, en de gebieden daartussenin met code rood voor ‘extreme hitte’. Dat betekent dat iedereen te maken kan krijgen met ernstige of zelfs dodelijke gezondheidsproblemen. Voor de rest van Engeland, Wales en het zuiden van Schotland geldt code oranje.

Vooral in Engeland worden nu voorzorgsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Zo rijden de metro’s in Londen langzamer en roept spoorbeheerder Network Rail reizigers op alleen met de trein te reizen als hun reis noodzakelijk is. Meerdere ov-aanbieders hebben hun dienstregeling aangepast.