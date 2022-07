Greenpeace: goedkope vervoerskaart Duits ov moet blijven

Sinds juni kunnen alle reizigers die met het ov gaan in Duitsland onbeperkt reizen met een speciale kaart die 9 euro per maand kost. De actie loopt tot eind augustus.

De milieuorganisatie onderzocht de effecten van een permanente maandelijkse kaart van 9 euro en een jaarlijkse pas van 365 euro op de Duitse economie. Volgens Greenpeace kunnen huishoudens door een blijvende goedkope kaart tussen de 224 euro en de 474 euro per maand goedkoper uit zijn, tegenover alleen maar met de auto reizen.

Vaste kaart

Uit het onderzoek volgt ook dat het introduceren van de zogeheten klimaatkaartjes mensen kan overhalen om voor ander vervoer te kiezen en daarmee de Duitse uitstoot met 2 miljoen tot 6 miljoen ton per jaar omlaag kan brengen.

Greenpeace denkt dat de Duitse overheidssubsidies die nu schade aan het klimaat toebrengen, zoals bijvoorbeeld voor de luchtvaart, gebruikt kunnen worden voor het bekostigen van blijvend goedkoop openbaar vervoer. Ook zou het belastingvoordeel voor auto’s van de zaak geschrapt moeten worden en de belastingaftrek voor reizigers hervormd.

De Duitse vervoersberoepsorganisatie VDV riep onlangs al op voor een vaste kaart voor al het openbaar vervoer in het land. Het Duitse ministerie van Transport was nog niet meteen overtuigd en gaf aan dat in het najaar een rapport uitkomt over de financiering van openbaar vervoer. Minister van Transport Volker Wissing heeft al meerdere malen gezegd dat hij eerst lokaal vervoer wil hervormen en de tarieven wil versimpelen voordat hij naar financiering kijkt.