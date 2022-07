VK: Rusland versterkt frontlinies in Oekraïne met huurlingen

De Britten melden verder dat het vrijwel zeker is dat de huurlingen een belangrijke rol hebben gespeeld in recente gevechten, waaronder de verovering van Popasna en Lisitsjansk. Hierbij zijn veel huurlingen om het leven gekomen. Om hoeveel personen het gaat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel huurlingen in Oekraïne actief zijn.

Wagner heeft volgens de inlichtingen de eisen voor nieuwe huurlingen verlaagd, waardoor ze nu ook mensen aannemen die zijn veroordeeld of eerst op een zwarte lijst stonden. Nieuwe rekruten worden ‘zeer beperkt’ getraind. Het Verenigd Koninkrijk denkt dat de nieuwe standaard gevolgen gaat hebben voor toekomstige operaties en de waarde van de steun aan het Russische leger.