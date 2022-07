Uitspraak in zaak over aanslag op Groningse journalist

De rechtbank in Groningen doet maandag uitspraak in de zaak tegen Tjeerd P. (32) en Jaimy John W. (33). Zij worden verdacht van brandstichting en poging tot moord op een Groningse journalist. Tegen beide mannen is vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist. De officier van justitie sprak van ‘een aanslag op de persvrijheid’.