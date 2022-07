Burgemeesters bespreken opvang Oekraïners met staatssecretaris

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandag met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Meerdere veiligheidsregio's klagen dat zich in toenemende mate mensen zonder papieren melden bij de gemeenten. Van die mensen is onduidelijk of ze recht hebben de speciale opvang die voor Oekraïners geldt. Amsterdam-Amstelland stuurt vluchtelingen zonder paspoort al terug naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

Oekraïners die op de vlucht slaan vanwege de oorlog in hun land hebben in Nederland recht op onderdak en opvang. Ze hoeven de gewone asielprocedure niet te doorlopen, omdat Oekraïners Europeanen zijn die uit een oorlogsgebied komen. Gemeenten moeten die hulp regelen. Sommige veiligheidsregio's denken dat asielzoekers die geen kans zouden maken op asiel in Nederland de "Oekraïense route" zouden misbruiken om toch Nederland binnen te komen.

Tijdens de digitale vergadering bespreekt het Veiligheidsberaad ook met de bewindsman hoe het gaat met de tijdelijke extra inspanningen om asielzoekers op te vangen. Het kabinet heeft de veiligheidsregio's onder meer gevraagd tot 1 oktober elk 225 plaatsen voor noodopvang extra te realiseren om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. De burgemeesters stemden daar schoorvoetend mee in, op voorwaarde dat het Rijk zelf ook flink in actie zou komen. De burgemeesters willen elke twee weken horen wat het Rijk tot dat moment heeft gerealiseerd.