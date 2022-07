Nationaal Hitteplan en andere maatregelen vanwege verwachte hitte

Vanwege de verwachte warmte treedt het Nationaal Hitteplan maandag in werking. Ook worden diverse andere maatregelen genomen. Rijkswaterstaat stelt maandagochtend vanaf 10.00 uur een eigen hitteprotocol in en er geldt ook een smogwaarschuwing omdat er door de hoge temperaturen in een groot deel van Europa smog kan ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen.