Uber hoopt via rechter onder cao taxivervoer uit te komen

Techbedrijf Uber, bekend van de gelijknamige taxi-app, wil via de rechter onder de geldende cao voor taxivervoer uitkomen. Het bedrijf hoopt dat via een kort geding tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor elkaar te krijgen. Later op maandag volgt de schriftelijke uitspraak in deze zaak.