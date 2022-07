Zeker 3 doden en 3 gewonden bij schietpartij in winkelcentrum VS

In de Amerikaanse plaats Greenwood zijn door een schietpartij in een winkelcentrum drie mensen om het leven gekomen en drie mensen gewond geraakt. Onder de doden is ook de schutter. Volgens een verklaring van de burgemeester van Greenwood op Facebook is hij door een gewapende voorbijganger in het winkelcentrum doodgeschoten, nadat hij het vuur had geopend.

Volgens de politie is er een team van de explosieve opruimingsdienst in het winkelcentrum aanwezig, omdat er een achtergelaten rugzak is gevonden in een van de toiletten, zo meldt de lokale zender WRTV. Greenwood ligt in de Amerikaanse staat Indiana. Wat het motief van de schutter was, is nog niet duidelijk.