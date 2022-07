Partij afgezette premier Khan nadert verkiezingswinst Pakistan

De partij van de afgezette Pakistaanse premier Imran Khan lijkt een verpletterende overwinning te behalen bij cruciale tussentijdse verkiezingen in het Zuid-Aziatische land. Khans partij, Pakistaanse beweging voor gerechtigheid (PTI), gaat volgens de kiescommissie aan de leiding in 16 van de 20 kiesdistricten in de provincie Punjab.

Khan moest op 9 april aftreden nadat een motie van wantrouwen tegen hem was aangenomen. Daarop koos het parlement Shehbaz Sharif als premier, wiens broer Nawaz Sharif tussen 1990 en 2017 drie keer premier is geweest. De gebroeders Sharif vertegenwoordigen de Pakistaanse Moslim-Liga (PML-N).

Sindsdien heeft Khan opgeroepen tot vervroegde algemene verkiezingen, die nu nog voor oktober 2023 gepland zijn. De verwachting is dat die vervroegde verkiezingen er door de zo goed als zekere overwinning in Punjab zullen komen. Punjab is de grootste en politiek belangrijkste provincie in Pakistan.

Pakistan, dat 227 miljoen inwoners heeft, verkeert in economisch zwaar weer. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het land deze week een noodlening van 6 miljard dollar toegezegd. Nog deze maand hoopt het land daarbovenop 4 miljard dollar te lenen van bevriende landen. De leningen zijn nodig om een ​​dreigende wanbetaling op internationale verplichtingen te voorkomen.