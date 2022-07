Italiaanse burgemeesters roepen Draghi op om aan te blijven

Honderden Italiaanse burgemeesters, onder wie die van de tien grootste stedelijke gebieden, doen in een open brief een klemmend beroep op premier Mario Draghi om op zijn post te blijven en zijn hervormingsagenda voort te zetten. Ook vakbondsleiders en werkgeversorganisaties doen een dergelijk oproep aan de Italiaanse premier.

Afgelopen vrijdag weigerde president Sergio Mattarella het ingediende ontslag van Draghi als leider van een regering van nationale eenheid. De 74-jarige regeringsleider meldde Mattarella te willen vertrekken nadat coalitiepartner Vijfsterrenbeweging niet had meegedaan aan een cruciale vertrouwensstemming.

De open brief is een initiatief van de burgemeesters van Rome, Milaan, Florence, Venetië, Genua, Bari, Bergamo, Pesaro, Asti, Turijn en Ravenna. Deze is volgens de Italiaanse krant La Repubblica inmiddels ondertekend door meer dan 400 burgemeesters in het hele land.

Brief

‘Wij burgemeesters, die elke dag de moeilijke taak hebben om een oplossing te bieden voor de problemen van onze burgers, vragen Mario Draghi door te gaan en het parlement te overtuigen van de noodzaak om deze regering te laten doorgaan’, aldus de tekst van de open brief.

Zij zeggen verder dat zij de onrust met ‘ongeloof en bezorgdheid’ volgen en roepen de betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Politieke situatie

De verwachting is dat Draghi zich woensdag tot het parlement wendt om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de politieke situatie. Mogelijk blijkt dan of er nog een meerderheid is om door te gaan.

Vorige week stemde een meerderheid in het parlement in met een miljardenpakket dat de hoge energieprijzen en de inflatie draaglijker moet maken voor de bevolking. De Vijfsterrenbeweging van oud-premier Guiseppe Conte zei het plan onvoldoende te vinden, en voegde daaraan toe dat het de partij niet ging om het vertrouwen in de regering.