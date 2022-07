Vierde Franse kerncentrale mag te warm water lozen vanwege hitte

Het gaat om de kerncentrale van Bugey, die niet ver van de stad Lyon aan de rivier de Rhône ligt. De tijdelijke afwijking van de regels geldt tot 24 juli. Eerder kregen de centrales van Golfech, Blayais en Saint-Alban al een vergelijkbare ontheffing.

Sinds 2006 gelden er in Frankrijk voor elke kerncentrale limieten op de temperatuur die het geloosde koelwater mag hebben. Dat moet verhinderen dat de temperatuur in bijvoorbeeld rivieren te fors zou stijgen en de natuur beschadigd raakt. Maar door de enorme hitte dreigden de kerncentrales uitgezet te moeten worden omdat het niet meer mogelijk was aan de regels te voldoen.

Het uitschakelen van kerncentrales willen de Franse autoriteiten voorkomen. Van de 56 Franse kerncentrales zijn er namelijk al 29 niet beschikbaar, wat een van de oorzaken is van de torenhoge energieprijzen in Frankrijk en de rest van Europa. Door de hitte is er daarnaast een grote vraag naar stroom voor bijvoorbeeld airconditioners en ventilatoren in huizen en kantoren en koelingssystemen van fabrieken.