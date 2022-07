Opnieuw evacuaties wegens bosbranden in Gironde

De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk woeden nog steeds en blijven zich verder verspreiden. In het departement Gironde, waar Bordeaux onder valt, zijn sinds zaterdagochtend nog enkele duizenden mensen geëvacueerd.

De lokale autoriteiten laten zondagochtend ook weten dat in totaal zo’n 10.500 hectare aan bos is verwoest. Zaterdag was dat 10.000 hectare en nog een dag eerder 7300. Ruim 14.000 mensen hebben afgelopen week hun woning of vakantieadres moeten verlaten.

De branden woeden in de plaatsen Teste-de-Buch en Landiras. In Teste-de-Buch is de brand volgens de autoriteiten intenser geworden. Er was zaterdag nog hoop dat de brand snel onder controle te krijgen was, omdat deze in de nacht van vrijdag op zaterdag niet groter was geworden. Er werd toen al wel gewaarschuwd dat de brand weer kon oplaaien.

De bosbranden in Gironde worden veroorzaakt door de hitte in Frankrijk. Ook de komende dagen worden hoge temperaturen verwacht. De branden kunnen zich verspreiden door de harde wind en droogte. Ruim 12.000 brandweermensen en meerdere blusvliegtuigen proberen momenteel de branden te blussen.