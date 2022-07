Man gewond aan voet door schietpartij Rotterdam

Een man is zaterdagavond lichtgewond geraakt door een schietpartij aan de Dieze in Rotterdam. Het slachtoffer zat in zijn auto en werd vermoedelijk vanuit een andere auto verschillende keren beschoten, meldt de politie. De man raakte gewond aan zijn voet.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en heeft nog niemand aangehouden. Het incident in de wijk Prins Alexander gebeurde rond 23.00 uur. De vluchtauto werd later uitgebrand aangetroffen in Capelle aan den IJssel, aldus MediaTV.nl.