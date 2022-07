Ruim honderd bekende Fransen beschuldigen minister van homofobie

Meer dan honderd publieke figuren in Frankrijk maken bezwaar tegen homofobe uitspraken die de nieuwe minister van territoriale eenheid in het verleden heeft gemaakt. De open brief verschijnt zondag in de krant Journal du Dimanche en is onder anderen getekend door parlementariërs, burgemeesters, journalisten en activisten.

In 2013 werd in Frankrijk het huwelijk opengesteld voor mensen van gelijk geslacht. Stellen van gelijk geslacht mochten voortaan ook adopteren. De minister in kwestie, Caroline Cayeux, had de hervormingen destijds ‘tegen de natuur in’ genoemd.

Recent werd haar gevraagd of ze nog achter die uitspraak stond, waarop ze instemmend antwoordde en zei: ‘Ik heb veel vrienden onder die mensen.’ Twee dagen later verontschuldigde ze zich voor de opmerkingen.

De briefschrijvers vragen zich in de brief af ‘hoe we kunnen accepteren dat een lid van onze regering Franse burgers omschrijft als ‘die mensen’?’ Volgens de briefschrijvers ziet Cayeux lhbti-burgers niet als ‘dezelfde categorie burgers’ als andere Fransen.