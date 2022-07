Biden: VS blijven toegewijd aan Midden-Oosten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft leiders van landen in het Midden-Oosten beloofd dat de VS betrokken zullen blijven bij de regio. ‘We zullen niet weglopen en een vacuüm laten ontstaan waar China, Rusland of Iran in kan stappen’, zei Biden tijdens een top van de Samenwerkingsraad voor de Golf (GCC), het belangrijkste politieke en economische bondgenootschap in de regio.

De banden tussen de VS en verscheidene Golfstaten zijn de afgelopen jaren enigszins bekoeld. Zo valt de poging van de VS om opnieuw een atoomakkoord te sluiten met Iran niet goed in de regio. Andersom geven de leiders van onder meer Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten geen steun aan de Amerikaanse poging Moskou economisch en politiek te isoleren vanwege de oorlog in Oekraïne.

De top is het laatste programma-onderdeel van Bidens eerste werkreis naar het Midden-Oosten. Hij ontmoette vrijdag de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, een niet onomstreden bezoek omdat Bin Salman door Amerikaanse inlichtingendiensten verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in 2018. Tijdens het bezoek besprak Biden naast de rol van de VS in het Midden-Oosten ook de invloed van Iran. Verder wil hij meer olie bemachtigen om een einde te maken aan de stijgende brandstofprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne.

Bin Salman waarschuwde tijdens de top nog dat het instellen van ‘onrealistische’ plannen om broeikasgassen uit te stoten, inflatie zullen stimuleren. ‘Het aannemen van onrealistische beleidsplannen om broeikasgassen te verminderen door grote energiebronnen uit te sluiten zal de komende jaren tot ongeëvenaarde inflatie en stijgende energieprijzen leiden, waardoor de werkloosheid toe zal nemen en serieuze sociale- en veiligheidsproblemen zullen worden uitvergroot’, zei de prins.