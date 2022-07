Honderden doden door hittegolf in Spanje en Portugal

Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360, meldt het Spaanse onderzoeksinstituut Carlos III zaterdag. Volgens de eerste berekeningen vrijdag ging het nog om ruim tachtig doden in drie dagen tijd. De autoriteiten zeiden toen al rekening te houden met een forse stijging in de komende dagen. Ook in buurland Portugal zijn ruim tweehonderd mensen overleden door de hitte.

De tweede hittegolf van dit jaar in Spanje houdt al bijna een week aan. De afgelopen dagen werden temperaturen tot bijna 46 graden gemeten. Onder de doden zijn vooral ouderen die door aandoeningen al verzwakt waren en voor wie de hoge temperaturen te veel waren. Tijdens de eerste hittegolf in juni bezweken ruim zevenhonderd mensen. Die reeks extreem hete dagen kwam ongebruikelijk vroeg.

Als gevolg van de hitte is donderdag een grote bosbrand uitgebroken ten noorden van de Spaanse toeristische trekpleister Mijas. Meer dan drieduizend mensen zijn volgens de regionale hulpdiensten geëvacueerd uit het gebied. Veel van hen zijn ondergebracht in een sportcentrum. Ook in de regio Extremadura, nabij de grens met Portugal, braken meerdere bosbranden uit.

Portugal

In Portugal zelf zijn afgelopen week ook duizenden hectaren bos afgebrand. De bosbranden woeden onder meer in het noordelijke Aveiro, het centraal gelegen Leiria, het zuidelijke Faro (Algarve) en in Setubal, 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lissabon.

Tussen 7 en 13 juli zijn in het land bovendien zeker 238 mensen overleden als gevolg van de hittegolf. De afgelopen dagen werden in een groot deel van Portugal temperaturen van rond de 40 graden bereikt. Zaterdag was de temperatuur op de meeste plaatsen in het land iets gedaald.