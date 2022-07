Sky News: Johnson mist spoedberaad over hitte voor afscheidsfeest

De Britse premier Boris Johnson geeft dit weekend een afscheidsfeest op zijn buitenverblijf Chequers, meldt de Britse zender Sky News op basis van een anonieme bron binnen de conservatieve regeringspartij. De vertrekkend premier zou een spoedberaad over de extreme hitte in het Verenigd Koninkrijk missen om zich te kunnen voorbereiden op het feest.

Downing Street heeft aan Sky News bevestigd dat Johnson niet bij het noodoverleg aanwezig is. Zijn kantoor stelt dat hij ‘per geval’ bekijkt welke bijeenkomsten hij nog leidt zolang hij nog premier is. Johnson kondigde zijn vertrek vorige week aan. Hij deed dat toen bewindslieden massaal opstapten uit onvrede over zijn leiderschap. Johnson, die als premier werd geteisterd door een reeks schandalen, wil wel aanblijven totdat er een vervanger is gekozen.

Volgens de anonieme bron zijn de uitnodigingen voor het afscheidsfeest eerder deze week verzonden namens ‘meneer en mevrouw Johnson’. Het feest op het buitenverblijf, dat onder meer beschikt over een binnenzwembad, zou zondag plaatsvinden, aldus Sky News.

Met Office

Het Britse weerinstituut Met Office, vergelijkbaar met het KNMI, heeft vrijdag code rood afgegeven voor extreme hitte. In heel Engeland worden maandag en dinsdag recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden. Ook in andere delen van het Verenigd Koninkrijk wordt het heel warm. Britse ministers komen zaterdagmiddag bijeen om de hittegolf te bespreken.

Angela Rayner, plaatsvervangend leider van de Britse oppositiepartij Labour, beschuldigt Johnson ervan ‘het opnieuw af te laten weten, terwijl hij zich erop voorbereidt om te gaan feesten op een moment dat het Verenigd Koninkrijk kookt’.