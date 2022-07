Saudi-Arabië waarschuwt VS over bemoeienis met Khashoggi-zaak

De regering van Saudi-Arabië heeft de Verenigde Staten zaterdag gewaarschuwd zich niet te bemoeien met de kwestie rond de moord op de eerder in de VS werkzame Saudische journalist Jamal Khashoggi. In een verklaring die in handen is van persbureau Reuters, stelt een functionaris van de Saudische regering dat ‘het onder dwang opleggen van bepaalde waarden aan andere landen averechts kan werken’.

De functionaris heeft de verklaring naar Reuters gestuurd naar aanleiding van de ontmoeting tussen kroonprins Mohammed bin Salman, die geldt als feitelijke machthebber in Saudi-Arabië, en de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag. Tijdens de ontmoeting verzekerde Bin Salman de Amerikaanse president dat Saudi-Arabië ‘de gebeurtenis spijtig vindt en dat het land alle noodzakelijke maatregelen rond het Khashoggi-incident heeft genomen’.

Khashoggi, een criticus van het Arabische regime, werd in 2018 vermoord in het Saudische consulaat in Turkije. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden destijds dat Bin Salman verantwoordelijk was voor Khashoggi’s dood. De kroonprins ontkent dit.

In de verklaring zegt de functionaris dat de kroonprins tegen Biden heeft gezegd dat Saudi-Arabië actie heeft ondernomen om fouten, zoals de dood van Khashoggi, te voorkomen en dat de VS ook fouten hebben gemaakt, waaronder in Irak. Hij haalt in de verklaring onder meer de marteling aan door Amerikaanse soldaten van gevangenen in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis tijdens de bezetting van Irak.