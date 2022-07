Rusland voert aanvallen Oekraïne op na gevechtspauze

De Russische troepen in Oekraïne voeren hun aanvallen in het land op. Daar hebben ze van minister Sergej Sjojgoe van Defensie opdracht voor gekregen. De aankondiging komt kort nadat de generale staf van het Oekraïense leger had verklaard dat het Russische leger zijn operationele gevechtspauze had beëindigd.

Met het intensiveren van de gevechtshandelingen komt een einde aan een periode van relatieve rust in de nu bijna vijf maanden durende oorlog. Het Oekraïense leger meldde zaterdagochtend dat het in 24 uur meerdere aanvallen op de regio Donetsk heeft afgeslagen en dat Russische militairen hun aanval op een elektriciteitscentrale in de stad Voehlehirsk hebben hervat.

Militaire experts van de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) zeiden dat het er inderdaad op lijkt dat Russische troepen na tien dagen hun gevechtspauze hebben beëindigd. De experts schreven in een analyse dat als de pauze echt voorbij is, de aanvallen in de komende 72 uur doorgaan en worden uitgebreid.

Instructies

Sjojgoe heeft volgens een verklaring van zijn ministerie aan het Russische leger ‘de nodige instructies gegeven’ om aanvallen op te voeren teneinde eventuele Oekraïense aanvallen op bezette gebieden in de Donbas te voorkomen. De Donbas, bestaande uit de regio’s Donetsk en Loehansk, is het gebied in Oost-Oekraïne dat Rusland wil veroveren.

Het Russische leger heeft sinds de verovering van Loehansk, begin juli, geen grote grondoperaties uitgevoerd. Deze pauze is volgens analisten bedoeld om militairen te hergroeperen en herbewapenen voordat de Russen gaan proberen om de steden Sloviansk en Kramatorsk in de regio Donetsk in te nemen. Het leger van Oekraïne zei deze week dat Rusland voorbereidingen treft voor de zwaarste aanval op Donetsk tot nu toe.