Gelden Giro 777 na overstromingen volledig besteed of toegezegd

De 11,8 miljoen euro die via Giro 777 is ingezameld voor de gedupeerden van de overstromingen in Limburg een jaar geleden is inmiddels in zijn geheel toegekend of gereserveerd voor getroffen particulieren en organisaties. Het Nationaal Rampenfonds, dat Giro 777 openstelde na de overstromingen, meldt dat ruim dertig aanvragen voor herstelprojecten van maatschappelijke organisaties grotendeels zijn afgehandeld.