Gazprom vraagt gerepareerde turbine voor gaspijpleiding terug

Het Russische energieconcern Gazprom wil de in Canada gerepareerde turbine van gaspijpleiding Nord Stream 1 terughebben. Het staatsgasbedrijf heeft het Duitse Siemens, dat het onderhoud uitvoert, gevraagd de turbine terug te sturen. Volgens Gazprom is het onderdeel nodig om de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland weer te laten werken.

Gazprom begon maandag aan een onderhoudsbeurt van de Nord Stream 1-pijpleiding, waardoor er tijdelijk geen gas via de leiding wordt getransporteerd. Het onderhoud duurt volgens plan tien dagen. De Europese Unie, en in het bijzonder Duitsland, wacht in spanning af of de kranen na de onderhoudsbeurt weer open zullen gaan. Moskou had de leveringen de voorbije weken al met 60 procent verminderd en gaf de afwezigheid van de turbine als reden hiervoor.

Ondanks de westerse sancties tegen Rusland in verband met de invasie van Oekraïne, heeft Canada de lokale Siemens-vestiging een tijdelijke vergunning verleend om terugkeer van de turbine mogelijk te maken. Gazprom beweert echter dat het geen garanties heeft gekregen dat de machine wordt teruggestuurd.

De jaarlijkse werkzaamheden aan de gaspijpleiding waren lang van tevoren gepland. Nu de betrekkingen tussen Rusland en westerse landen op een dieptepunt zijn beland, wordt gevreesd dat Gazprom de gaskraan dicht laat.