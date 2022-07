VS gaan voedselhulp geven aan Midden-Oosten en Noord-Afrika

De Verenigde Staten gaan het Midden-Oosten en Noord-Afrika steunen met 1 miljard dollar (ruim 991 miljoen euro) aan voedselhulp in reactie op de toenemende voedselonzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse functionaris zegt dat president Joe Biden het besluit zaterdag zal aankondigen in Saudi-Arabië.

Dat gebeurt tijdens een top van de Samenwerkingsraad voor de Golf (GCC), het belangrijkste politieke en economische bondgenootschap in de regio. Leden van de GCC zijn de Golfstaten Saudi-Arabië, Bahrein, Qatar, Koeweit, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Bij de bijeenkomst van zaterdag zijn naast Biden ook de leiders van Irak, Egypte en Jordanië aanwezig.

Tijdens de top gaat Biden het onder meer hebben over de Amerikaanse rol in het Midden-Oosten en het beperken van invloed van Iran. Washington wil daarnaast meer olie bemachtigen om een einde te maken aan de stijgende brandstofprijzen die eveneens het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne. Biden temperde vrijdag al wel de verwachtingen door te zeggen dat concrete resultaten pas over een ‘paar weken’ te zien zouden zijn.

Het aanhalen van de banden met het olierijke Saudi-Arabië, de belangrijkste Arabische partner van de VS in de regio, is niet onomstreden. De relatie tussen de twee landen raakte ernstig beschadigd door de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in 2018, waarvoor de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman volgens Amerikaanse inlichtingendiensten de opdracht gaf.