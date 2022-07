Grote vakantiedrukte verwacht op wegen in Europa

De ANWB verwacht files in onder meer Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Het gaat waarschijnlijk druk worden op de wegen tussen Parijs, Lyon en Marseille en rondom Hamburg, München en Salzburg. Ook bij Luik kan de vertraging groot zijn omdat door werkzaamheden aan de E25 de weg in beide richtingen dicht is.

In Nederland is de vakantie in regio Noord vrijdag ook begonnen. De scholen in de regio Midden zijn al een week gesloten. Voor de kinderen in het zuiden van Nederland begint de zomervakantie volgende week.