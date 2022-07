Druktemeter voor bezoekers Vierdaagsefeesten

Bezoekers van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen kunnen dit jaar voor het eerst een druktemeter op hun telefoon downloaden. De druktemeter geeft aan bij welke podia nog plaats is en waar het heel erg druk is. De druktemeter wordt gebruikt naast de aanwijzingen van de politie op lichtkranten in de stad. Voor het gebruik van de app met de druktemeter is een aparte zendmast bijgeplaatst in het stadscentrum, aldus de organisatie van de feesten.

Cabaretier Pieter Derks opent de 51e Vierdaagsefeesten zaterdagmiddag. Hij doet dat op zeventien podia tegelijk, maar hoe hij dat doet is nog geheim. In totaal staan in Nijmegen 42 podia, waarop in een week tijd meer dan duizend artiesten optreden. Het Nijmeegse centrum is vanwege de feesten elke avond hermetisch afgesloten. De politie houdt de drukte onder meer met speciaal geplaatste camera’s in de gaten en sluit soms straten of pleinen af als er te veel mensen staan.

De feesten trekken gemiddeld ruim 1,6 miljoen bezoekers. De organisatie denkt niet dat de voorspelde hitte het evenement zal dwarsbomen. ‘Op heel veel plaatsen zijn overkappingen gebouwd en in de hele stad staan watertappunten waar bezoekers gratis kunnen drinken. Er zijn altijd wel koelere plekken te vinden, onder andere in de stadsparken’, zegt een woordvoerster.