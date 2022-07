Musk wil rechtszaak over Twitter-overname uitstellen

Miljardair Elon Musk heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de zaak die Twitter tegen hem aanspant over de afgeketste overname van de berichtendienst uit te stellen naar volgend jaar. Twitter zou volgens Amerikaanse media de rechtszaak in september van start willen laten gaan, maar Musk wil liever niet eerder dan februari in de rechtszaal verschijnen. Volgens zijn advocaten is dat nodig omdat het om complexe bewijslast gaat.