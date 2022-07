Opnieuw een woning beschoten in het Brabantse Oss

Voor de tweede nacht op rij is er een huis in de Noord-Brabantse stad Oss beschoten. Rond 00.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er schoten gelost op een woning aan de Veekraal. De bewoonster was thuis, maar volgens de politie raakte niemand gewond. Er is onderzoek ingesteld en er is nog veel onduidelijk, meldt een woordvoerder.