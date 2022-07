Blokkade op de A37 bij de grens met Duitsland verdwenen

De blokkade van de A37 bij het grensdorpje Zwartemeer in Drenthe is opgeheven. Rijkswaterstaat meldt rond 00.45 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag dat de weg richting de Duitse grens weer vrij is. Vrijdagavond was op beelden die online waren gezet te zien dat demonstranten met meerdere auto’s en vrachtwagens deelnamen aan de blokkade, die rond 23.00 uur begon.

Volgens het Dagblad van het Noorden blokkeerden de demonstranten eerder op de avond korte tijd het distributiecentrum van supermarktketen Coop in Gieten.