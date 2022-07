Bronnen: door VS gezochte drugsbaas aangehouden in Mexico

De Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero is aangehouden in de staat Chihuahua, melden bronnen binnen de overheid. Caro Quintero werd na een jarenlange celstraf vrijgelaten in 2013 en dook kort daarna onder. Hij wordt ervan verdacht achter de moord op een medewerker van de Amerikaanse antidrugseenheid DEA te zitten.

Caro Quintero was begin jaren 80 medeoprichter van het Guadalajara-kartel, dat in die periode uitgroeide tot een van de machtigste criminele organisaties van Latijns-Amerika. Nu zou hij volgens de DEA een tak runnen van het beruchte Sinaloa-kartel. De 69-jarige Mexicaan staat in de top tien-lijst van de door de FBI meestgezochte criminelen. De Amerikanen hadden een beloning van twintig miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie.

Zelf heeft Caro Quintero ontkend dat hij betrokken was bij de moord op DEA-agent Enrique Camarena in 1985. De agent werd ontvoerd en voorafgaand aan zijn dood bruut gemarteld. De moordzaak zette de banden tussen de Verenigde Staten en Mexico flink onder druk.

Caro Quintero werd in het jaar van de moord nog gearresteerd en tot 40 jaar cel veroordeeld in Mexico. In 2013 kwam hij op vrije voeten nadat een rechter hem liet gaan vanwege een vormfout. Dat besluit werd later teruggedraaid door het Mexicaanse hooggerechtshof, maar toen was de drugsbaas al ondergedoken.

De crimineel en de moord op Camarena komen ook aan bod in de de populaire Netflix-serie Narcos: Mexico, over de opkomst van het Guadalajara-kartel en de Mexicaanse drugshandel.