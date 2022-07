Biden rekent erop dat Saudi-Arabië oliekraan verder opendraait

De Verenigde Staten rekenen erop dat Saudi-Arabië de oliekraan verder gaat opendraaien. Het Witte Huis heeft dat in een verklaring naar buiten gebracht na een ontmoeting van president Joe Biden met Saudische leiders in Riyad.

Bij het bezoek van Biden aan het land is geen onmiddellijke toezegging voor een productieverhoging gedaan, maar de Amerikanen verwachten toch dat de Saudi’s zullen aansturen op het opschroeven van de olietoevoer. ‘Saudi-Arabië heeft toegezegd de wereldwijde oliemarkt in evenwicht te houden voor duurzame economische groei’, formuleerde het kantoor van de president. ‘Deze stappen en verdere stappen die we de komende weken verwachten, hebben en zullen de markten aanzienlijk helpen stabiliseren.’

Door de hoge brandstofprijzen aan de pomp staat de populariteit van Biden bij de Amerikaanse kiezer onder druk. Vandaar dat hem er bij zijn bezoek aan Saudi-Arabië veel aan gelegen was om het grote land aan te sporen meer olie te gaan produceren. Volgens de VS heeft oliekartel OPEC, waar de Saudi’s de belangrijkste partij zijn, nog voldoende productiecapaciteit om meer olie op te pompen om de hoge olieprijzen tegen te gaan.